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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: زيادة الطلبة الوافدين بالجامعات لـ100 ألف 2021

السبت 08/فبراير/2020 - 03:38 م
وزارة التخطيط
وزارة التخطيط
أميرة ممدوح
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قال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة تطوير مرحلة التعليم الجامعي ستشمل زيادة أعداد المبعوثين من ألف طالب وطالبة عام 2017-2018 إلى 1400 دارس عام 2021-2022، وزيادة أعداد المستفيدين من المنح المقدمة من 123 منحة إلى 346 منحة في ذات الفترة، وزيادة أعداد الطلبة الوافدين من 47 ألف وافد لـ75 ألف العام الحالي 2019-2020، ثم 85 ألفًا 2020-2021 وصولًا لـ100 ألف وافد بنهاية عام 2021-2022.

وأضافت الوزارة، في تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه سيتم العمل أيضًا على إنشاء بنك للمعلومات خاص بكل كلية على حدة، يرتبط بموقع الكلية مع ضمان تحديث البيانات شهريًا، وإنشاء مركز لتنمية وتطوير إبداعات الشباب وريادة الأعمال، مع تبني أفضل الاختراعات لتحويلها إلى سلع وخدمات، وإنشاء حاضنات إبداعات الشباب داخل المركز، وكذلك زيادة عدد المؤسسات الجامعية الحاصلة على الاعتماد إلى 120 كلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة.

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