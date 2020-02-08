أكاديمي فلسطيني يشيد بدور مصر لدعم قضية بلاده

أشاد الدكتور تقي الدين عبدالباسط تميمي الأستاذ بجامعة فلسطين والمحكم الفلسطيني بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها وزارة الأوقاف بدور مصر الريادي لخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وخاصة دعمها المعنوي والسياسي والمادي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ورعايتها المستمرة للفلسطينيين.وقال الدكتور تقي الدين، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن مصر ليس بجديد عليها دعم فلسطين وشعبه وسعيها إلى مساندة الشعب الفلسطيني المناضل للحصول على حقوقه الثابتة..مبينا أن التاريخ يقر بما قدمته مصر للقضية الفلسطينية وخوضها حروبا دعما لقضايا امنها وفي مقدمتها الفلسطينية.وأشار إلى أهمية ترجمة معاني القرآن الكريم وخلقه القيمة في سلوك المسلمين لتسترد الأمة الإسلامية مكانتها المستحقة بين الأمم، مطالبا الشباب بالحرص على حفظ القرآن وفهم معانيه والعمل بها.وقال إنه لمس منذ وصوله إلى مصر للمشاركة في تحكيم المسابقة ولأول مرة حالة الأمن والاستقرار التي تتمتع بها مصر أم الدنيا، معربا عن أمله ان يديم الله على مصر الأمن والأمان كدرع حصين لأمتها الإسلامية.وأشار إلى أهمية تنظيم مصر لتلك المسابقة الدولية بحضور 90 متسابقا من 70 دولة بما يؤكد اهتمامها بحفظة القرآن الكريم وتشجيعهم وتكريمهم، مشيدا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للفائزين بها فى احتفال مصر بليلة القدر، بما يؤكد رعاية مصر لحفظة القرآن.وكان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد افتتح فى وقت سابق نائبا عن رئيس مجلس الوزراء فعاليات المسابقة وتستمر حتى الأربعاء القادم.