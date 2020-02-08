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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

عضو بـ«الكابينت» الإسرائيلي: وزير الجيش فشل في مواجهة غزة

السبت 08/فبراير/2020 - 03:38 م
نفتالي بينيت وزير
نفتالي بينيت وزير الجيش
سارة الشلقاني
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هاجم يوآف جالانت، وزير الإسكان لدى الاحتلال الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت»، اليوم السبت، نفتالي بينيت وزير الجيش، قائلًا إنه فشل في التعامل مع التهديدات الأمنية على حدود قطاع غزة المحاصر.

وأضاف جالانت: "لم يتعامل بينيت بالشكل الصحيح مع إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة المستمر من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، خلال الأسبوعين الماضيين، وأطلقت حماس عشرات البالونات الحارقة، وهو تصعيد خطير"، حسبما أذاعت القناة السابعة في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة على العديد من المواقع العسكرية التابعة لحركات المقاومة الفلسطينية داخل غزة، بدعوى الرد على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه مستوطنات الغلاف، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون.

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