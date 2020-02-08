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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مرصد الكهرباء: 24 ألفًا و50 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

السبت 08/فبراير/2020 - 03:37 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ.ش.أ
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أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم السبت، بلغت 24 ألفا و50 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد، في نشرته اليومية، أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و750 ميجاوات، مقابل 23 ألف ميجاوات أمس، مشيرًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 15 ألفا و600 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرًا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف، على رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث إنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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