استيراد أتوبيسات ومينى باصات بتكلفة 170 مليون دولار خلال 11 شهرًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن حركة استيراد أتوبيسات ومينى باصات وحدات كاملة شهدت نشاطا ملحوظا خلال عام 2019، إذ ارتفعت وارداتها إلى 170.5 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من العام الماضى، مقابل 113.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.وأضاف جهاز الإحصاء أن واردات سيارات نقل البضائع ارتفعت هى الأخرى إلى 365.9 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، مقابل 317.6 مليون دولا خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، كما بلغت واردات جرارات وحدات كاملة من 199.1 مليون دولار لـ282.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.بينما سجلت الواردات من سيارات للاستعمالات الخاصة تراجعًا إلى 124 مليون دولار خلال أول 11 شهرا من عام 2019، مقابل 136.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه.