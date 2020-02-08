«طارئة البرلمان العربي» في عمان ترفض خطة السلام الأمريكية

أكد الاتحاد البرلماني العربي، اليوم السبت، رفض أي تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يقبل بها الفلسطينيون، ولا تنص على حقوقهم الثابتة بدولة مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس.وانطلقت في عمان اليوم السبت أعمال الدورة 30 الطارئة للاتحاد البرلماني العربي، تحت شعار دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة "قضية العرب والمسلمين"، بمشاركة مصر وممثلين عن 20 برلمانًا عربيًا.وفي بيانه الختامي، قال الاتحاد، إن خطة السلام الأمريكية، عبارة عن اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل والشامل، لافتا إلى أن معادلة السلام المنشود لن تكون إلا عبر مفاوضات تستند إلى حل الدولتين، وعلى أسس من التوافق العادل على الوضع النهائي.هذا، وكان رئيس مجلس النواب علي عبد العال شدد في كلمته خلال الاجتماع، على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لكل العرب، مؤكدا دعم مصر للفلسطينيين للحصول على دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وأشار عبدالعال إلى انتشار النزاعات والحروب وضرورة مواجهتها ووضع حد لها، لافتا إلى أنه يراد من الصفقة تصفية القضية الفلسطينية في وقت دعا إلى لم الشمل وتوحيد الجهود.وأضاف، "نحن مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا، ومصر لا تعارض أي مبادرات لتحسين أوضاع الفلسطينيين شريطة وجود حلول لإنهاء مأساتهم"، مشيرا إلى أنه تم طردهم وهدم منازلهم وفرض حصار عليهم.