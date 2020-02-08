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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«ظريف» يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا في طهران

السبت 08/فبراير/2020 - 03:34 م
محمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف
أ.ش.أ
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بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم السبت، مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، آخر تطورات الوضع في سوريا.

ونقلت وكالة أنباء (إيرنا) الإيرانية، عن ظريف تأكيده أن الحل الوحيد للأزمة السورية يكمن في الحل السياسي، معلنا استعداد إيران الكامل للتعاون ضمن إطار احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي السورية.

من جانبه، عرض بيدرسون رؤيته حول الحل السياسي وقضايا أخرى، وبحث مع ظريف مستجدات الأزمة في سوريا.

ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي محادثات مع مسئولين آخرين رفيعي المستوى في وزارة الخارجية الإيرانية.

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