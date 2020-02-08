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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الإسلامي اللبناني»: البيان الوزاري هو التحدي الأكبر أمام الحكومة

السبت 08/فبراير/2020 - 03:33 م
جريدة الدستور
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أكد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في لبنان، أن البيان الوزاري الصادر عن مجلس الوزراء في سبيل نيل الحكومة الجديدة الثقة النيابية، يشكل التحدي الأكبر أمام الحكومة لإثبات قدرتها على النهوض بأوضاع البلاد المتردية والخطيرة، وإخراجها من أزماتها المالية والاقتصادية والمعيشية.

وأشار المجلس - في ختام اجتماعه- اليوم السبت- برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان - إلى أن البيان الوزاري للحكومة لابد أن يعكس في تطبيقه التمسك بالدستور والقوانين ومقتضيات وثيقة الوفاق الوطني اللبناني (اتفاق الطائف) والعمل على معالجة مشاكل اللبنانيين وهمومهم ومعاناتهم واستعادة ثقتهم بالدولة.

وأوضح المجتمعون أن الثقة تتعزز عند اللبنانيين بمقدار ما تثبته الحكومة بالأفعال وليس بالنيات فقط، من خلال الجدية والتصميم على الإنقاذ وإيجاد الحلول الناجحة وتحقيق ما وعدت به وأعلنته من تعهدات ومعالجات مالية واقتصادية والتزام الإصلاحات.

وشدد المجتمعون على أن ما يجمع اللبنانيين ويشكل إحدى أهم ركائز وثوابت تاريخهم هو العيش المشترك الذي حفظ عبر تاريخهم السياسي والاجتماعي رغم الاهتزازات والتوترات، وحدتهم السياسية والوطنية وأمنهم وتوافقهم، والتي شكلت ولا تزال، ضمانة حريتهم واستقلالهم وسيادة الدولة، ولا يجوز التفريط بها من أي كان، مهما اشتدت المصاعب أو احتدمت الصراعات والتدخلات.

وقال أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي اللبناني: "الدولة هي الجامعة، وكل المكونات أو الكيانات الأخرى التي يستعاد الحديث عنها هذه الأيام، الجغرافية والطائفية والمناطقية، لا يمكن أن تحل محل الدولة، أو تكون بديلا عنها، أو تشكل خيارا يرتجى منه الحماية أو الأمان أو الاستقرار".

يشار إلى أن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الدكتور حسان دياب، ستعرض على مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بيانها الوزاري الذي يتضمن خططا واستراتيجيات عمل مجلس الوزراء، وذلك في سبيل نيل الثقة النيابية.

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