«التعليم»: امتحانات «الفرصة الثانية» ستكون بالأسئلة المتحررة

كشف مصدر بالمركز القومى للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نظام أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي فى «الفرصة الثانية» ستكون بنفس نظام الاسئلة المتحررة التى إمتحنها الطلاب فى يناير الماضي، مضيفا لـ"الدستور" أن امتحانات الفرصة الثانية ستكون فى يوليو المقبل.وأشار المصدر إلى أن امتحان الفرصة الثانية سيكون للترمين الأول والثاني، والطالب الذي لم يتمكن من حصوله على تقدير جيد فى إمتحاني "يناير ومايو" يستطيع أن يعوض فى يوليو المقبل من خلال الفرصة الثانية الذي يعد له المركز القومى للامتحانات الآن.وأكد المصدرلـ"الدستور" أن نفس سياق الاسئلة، من بينها الاسئلة المتحررة، وسيكون بنفس النمط.