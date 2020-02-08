من غرفة النوم.. شيماء سيف تفزع زوجها فى نومه (فيديو)
السبت 08/فبراير/2020 - 03:32 م
ياسمين عباسطباعة
شاركت الفنانة شيماء سيف، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو من غرفة نومها.
وظهرت شيماء سيف في الفيديو مرتدية قناعًا مرعبًا لإصابة زوجها بالفزع أثناء نومه، وعلقت عليه قائلة: "أحلى صباح ده ولا إيه"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وأصدقائها من الوسط الفني.
يذكر أن الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر تزوجا في أكتوبر 2018، وأقاما حفل زفاف حضره عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم محمد رمضان، وروجينا، وزوجها أشرف زكي، وغيرهم من الفنانين.
وكانت آخر أعمال شيماء سيف مشاركتها في مسلسل "الزوجة 18" الذي شارك في بطولته حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، آية سماحة، محمود البزواي، تأليف محمد أبوالسعد، وليد أبوالمجد، خالد أبوبكر، وذلك تحت إشراف أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري. شاهد
وظهرت شيماء سيف في الفيديو مرتدية قناعًا مرعبًا لإصابة زوجها بالفزع أثناء نومه، وعلقت عليه قائلة: "أحلى صباح ده ولا إيه"، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وأصدقائها من الوسط الفني.
يذكر أن الفنانة شيماء سيف وزوجها محمد كارتر تزوجا في أكتوبر 2018، وأقاما حفل زفاف حضره عدد من نجوم الفن، في مقدمتهم محمد رمضان، وروجينا، وزوجها أشرف زكي، وغيرهم من الفنانين.
وكانت آخر أعمال شيماء سيف مشاركتها في مسلسل "الزوجة 18" الذي شارك في بطولته حسن الرداد، ناهد السباعي، سلوى خطاب، هيدي كرم، آية سماحة، محمود البزواي، تأليف محمد أبوالسعد، وليد أبوالمجد، خالد أبوبكر، وذلك تحت إشراف أمين جمال، وإخراج مصطفى فكري. شاهد