الأمم المتحدة تدعم وجود قوات أفريقية لمحاربة الإرهاب

أعرب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، عن دعمه لوجود قوات أفريقية لمحاربة الإرهاب وتحقيق السلام.وقال الأمين العام، خلال كلمة بقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ردا على سؤال حول الحديث عن تشكيل قوات لحفظ السلام في ليبيا،: "أنا لم أقل هذا الكلام. أنا أدعم بشدة وجود قوات أفريقية لمحاربة الإرهاب وتحقيق السلام، فقوات حفظ السلام ليست كافية"، موضحا "هذا النوع من القوات يحتاج إلى موارد، ويحتاج أيضا إلى موافقة الحكومات".وكان جوتيريش دعا أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي إلى اعتماد "موقف قوي وموحد" إزاء الأزمة الليبية، بحسب تصريحات إعلامية، أدلى بها فرحان حق، نائب المتحدث باسم غوتيريش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.