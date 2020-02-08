مستشار الجيش الليبي: أردوغان يريد ترسيخ الإرهاب في ليبيا

قال الدكتور صلاح الدين عبدالكريم، مستشار القوات المسلحة الليبية، إن ما يحدث في طرابلس من تدفق هائل للمرتزقة الذين يرسلهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، صحيح وحقيقي، ويحدث بالفعل على الأراضي الليبية.وأضاف عبدالكريم، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم إرسال 4 آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن ليبيا استطاعت القضاء على كل الإرهابيين الذين دخلوا البلاد في الأعوام الماضية، ولكن تتجدد الأزمة نفسها بسبب دعم أردوغان لتنظيم الإخوان والقاعدة عبر هؤلاء المرتزقة.وأكد مستشار القوات المسلحة الليبية أن هناك الكثير من الخلايا الإرهابية في الأراضي الليبية، لافتًا إلى أن ما يقوله أردوغان ما هو إلا ادعاءات، فهو لا يرسل هؤلاء المرتزقة للقضاء على الإرهاب، وإنما لدعمه وترسيخه في ليبيا.