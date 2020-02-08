آخرها تعقيم الشوارع.. كيف تواجه الصين «كورونا»؟

تعقيم الشوارع والمتاجر

قشر البرتقال

طائرات بلا طيار

تعيش الصين حاليا فترة حرجة فى عمر الجمهورية الشعبية بعد تفشى فيروس "كورونا" القاتل بمعظم أراضيها، وأصاب أكثر من 12 ألف مواطنا وقتل المئات دون وجود مصل أو لقاح للتحصين من عدوى الفيروس.وتحاول الصين جاهدة تحجيم انتشار الفيروس بعد خروجه من مقاطعة ووهان، بسبب طهى الخفافيش.ونفذت الكمامات الطبيبة بسبب الإقبال الضخم على شرائها فى الوقت الذى تتعرقل فيه الصناعة الصينية بسبب انتشار الفيروس، كما تتوقف الحركة داخل الصين، بخلاف غلق المجال الجوى والبحرى بشكل واضح خوفا من الإصابة بالفيروس القاتل.لم تترك الصين فرصة فى محاولة للحد من انتشار كورونا، فنشرت شاحنات كبيرة وعدد من الجرفات فى شوارع مقاطعة "ووهان" مصدر الفيروس وهى تلقى بالمواد المعقمة فى شوارع مدينة الأشباح.وظهرت عدد من مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الإجتماعى، تظهر دخان ابيض فى شوارع ووهان وهو عبارة عن المواد التى تم إلقاءها من قبل الشاحنات.استخدم الصينيون قشر البرتقال بديلا للكمامة الطبيبة بسبب نفاذها، كذلك الملابس الداخلية العلوية للنساء والزجاجات الفارغة.استخدمت كذلك طائرات بدون طيار مع بداية ظهور الفيروس لتحذير المواطنين من الخروج من منازلهم وكذلك لإلقاء الكمامات الطبيبة عليهم.يذكر أن ووهان، الصينية هى بؤرة انتشار الفيروس القاتل بسبب الخفافيش ومنها انتقل إلى عدد من مدن ومقاطعات الصين، ووصلت عدد الوفيات إلى أكثر من 400 حالة بينهم الطبيب حذر من انتشار الفيروس وعدد المصابين 12 ألفا.