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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«وبينهما حجاب» بورشة الزيتون الأدبية.. الأثنين

السبت 08/فبراير/2020 - 02:43 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تستضيف ورشة الزيتون الأدبية٬ في السابعة من مساء الأثنين، الكاتبة والقاصة دكتورة سوسن الشريف، لمناقشة مجموعتها القصصية "وبينهما حجاب... من رسائلها إليهم"، الصادرة حديثا عن دار المختار للتوزيع والنشر.

يشارك فى المناقشة كل من: القاصة الدكتورة فاطمة الصعيدى، الروائى الدكتور محمد إبراهيم طه، والسيناريست محمد رفيع، والقاص أسامة ريان، وتديرها الكاتبة منى رامز.

ومن إحدي قصص المجموعة:"جمعتُ كل الرسائل التي أرسلتها ولم يجب أحد، وتلك التي عادت بردود جافة، وألقيت عليها كثيرًا من المحبة، وسوف أبعثها من جديد أنهارًا تحفرُ وديانًا داخل الغريبة قلوبهم، لعلها تلين، وتثمر زهورًا وقناديل تُزيل عني الحُجب. فمن تصله رسالة لا يردها.. قد تروقه النهايات الجديدة."

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