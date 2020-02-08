الأنبا مقار يزور كنائس وسط كندا بتكليف من البابا تواضروس

بدأ الأنبا مقار أسقف الشرقية، والعاشر من رمضان زيارته الرعوية إلى كندا، وذلك بتكليف من البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.وصلى الأنبا مقار لدى وصوله عدد من القداسات الإلهية، والتقي الشعب القبطي بها، تأتى زيارة الأنبا مقار لكندا فى إطار متابعة العمل الرعوى بها بناء على تكليف قداسة البابا لنيافته بالإشراف الروحي والإداري عليها.