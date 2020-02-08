فتاة تعاني من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر في اللثة

كشفت دراسة طبية، عن حالة صحية نادرة، تعاني منها فتاة إيطالية منذ سنوات، الأمر الذي جعلها محط أنظار الكثير من الباحثين.وأشارت الدراسة إلى أن الفتاة تعاني منذ نحو عقد من ظهور شعر في اللثة، يشبه تماما شعر الرموش، وفق ما ذكر موقع "أدويتي سنترال" المختصة في الأخبار الغريبة والطريفة.وذكر الموقع أن الفتاة، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، زارت الأطباء بخصوص ظهور شعر على لثتها منذ أن كان عمرها 19 عاما.واشتكت الفتاة للأطباء من نمو الشعر على اللثة، وهي حالة تم توثيقها في مرات قليلة جدا في الأدبيات الطبية، وكشفت الاختبارات أن الفتاة تعاني أيضا من تكيسات على المبايض، وهو اضطراب هرموني شائع نسبيا.وتميل النساء اللاتي يعانين من تكيس المبايض إلى إنتاج مزيد من هرمون التستوستيرون عن المعتاد، مما يؤدي إلى زيادة نمو الشعر على الجسم.