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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حازم سمير: فيلم «المركب» اتظلم في كل حاجة (فيديو)

السبت 08/فبراير/2020 - 02:38 م
الفنان حازم سمير
الفنان حازم سمير
ياسمين عباس
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قال الفنان حازم سمير، إن أول تجربة له في التمثيل كانت عام 2004 في دور صغير، مشيرًا إلى أنه في تلك الفترة كان استقر في مهنة المونتير، ثم عُرض عليه العمل مع المخرجة إيناس الدغيدي عام 2009 في فيلم "مجنون أميرة".

وأضاف حازم سمير، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، أنه عمل بعد ذلك في 2011 كممثل ومونتير في مسلسل "المواطن اكس"، وأيضًا عمل كمونتير وممثل في مسلسل "مع سبق الإصرار"، وعمل أيضًا كممثل في فيلم "غمضة عين".

وتحدث الفنان الشاب عن فيلم "المركب"، قائلًا: "المركب دا ابني ولكن اتظلم في كل حاجة"، متابعًا: "قمت بعمل المونتاج والخدع البصرية والمؤثرات الصوتية، وكان توقيت عرضه غير موفق، لذلك لم يحقق النجاح المتوقع بالرغم من أنه نال مردودًا قويًا عند الناس عندما عُرض على القنوات الفضائية".

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