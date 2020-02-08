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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

بارليف: نتنياهو سبب التصعيد في الضفة والقدس

السبت 08/فبراير/2020 - 02:33 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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اتهم عومر بارليف عضو حزب العمل الإسرائيلي، اليوم السبت، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، بالتسبب في تصاعد حدة العمليات الفلسطينية في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين.

وقال: "موجة العمليات الحالية هي نتيجة مباشرة لتصريحات نتنياهو غير المسئولة حول خطة السلام الأمريكية، وفرض السيادة على مستوطنات الضفة وغور الأردن"، مشيرًا إلى أن اليمين مذعورون من إقامة دولة فلسطينية، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وهاجم بارليف حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، الذي يترأسه بيني جانتس، قائلا: "لسوء الحظ يتصرف (أزرق أبيض) كالحرباء ويغير الألوان وفقًا للأجواء التي يشارك فيها"، في إشارة إلى موقفهم الداعم لخطة السلام الأمريكية، وتوقيتها، الذي يعد تدخلا في انتخابات الكنيست، المقرر لها 2 مارس المقبل.

واستشهد أربعة فلسطينيين، منذ يومين، برصاص الاحتلال الإسرائيلي داخل الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين، فيما أصيب 16 جنديًا إسرائيليا في عمليات مختلفة بين دهس وإطلاق نار، نفذها فلسطينيون.

ووقعت عملية دهس، فجر الخميس الماضي، ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي بوسط القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 14 جنديًا، من لواء «جولاني»، أحدهم في حالة حرجة، فيما لم تتمكن قوات الاحتلال من اعتقال المنفذ، الذي فر من مكان الحادث، كما أصيب جنديان آخران في حوادث إطلاق نار متفرقة.

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