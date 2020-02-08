«فتاة المعطف» ترسم صورة الأنثى بمعادل الحياة

تشتمل مجموعة "فتاة المعطف" للقاصة الأردنية إمتنان الصمادي٬ الصادرة حديثا عن الآن ناشرون وموزعون٬ على باقة من القصص القصيرة والقصيرة جدًا التي تتناول تفاصيل حياة المرأة وهمومها وهواجسها ولحظاتها النفسية وانفعالات الأمومة.ومن خلال رسم الصورة المتحركة للمرأة، تستعيد "الصمادي" في قصصها صورة الأنثى بمعادل الحياة التي تتعدد فيها أدوارها وتتجلى مكانتها كائنا ذا خصوصية عبر التاريخ لما تحملُ من أدوار.تتناول الكاتبة في مجموعتها، التحولات التاريخية التي أفرغت كينونة المرأة من أدوارها ومكانتها نتيجة تسلط القوى الاجتماعية (الذكورية) التي أقصت المرأة عن مشاركتها الإنسانية، لافتة إلى وعي الأنثى للمكانة والوظيفة التي تتحملها المرأة (الأم) في مواجهة التسلط الذي نزع الفكرة الإنسانية والدور القداسي التاريخي للأمومة.تعاين "الصمادي" نضال المرأة لاستعادة دورها من خلال التمرد على الإطار الذي وُضعت فيه نتيجة المنظومة القيمية التي جعلت منها موضوعا لاذاتا.وتشتمل المجموعة في موضوعاتها وتقنياتها على صور لمعاناة المرأة وواقعها وسعيها للتخلص من الدائرة الضيقة التي حُبست فيها من خلال عدد من الحكايات التي اختارتها القاصة.واشتملت المجموعة على قصص ذهبت عناوينها إلى تصوير المكان أو الحالة السيكولوجية التي تلقيها ظلال المكان على الكائن، على غرار: شارع"، و"حديقة"، و"الأبيض"، و"دوائر الوهم"، و"شجرة".ومن إحدي القصص القصيرة جدًا في المجموعة: "أمام إشارة المرور الأخيرة قبل المفترق المؤدي إلى المطار، في السيارة، وعلى ضفاف زمن ينتشي بالأزرق الصافي، لم تكن هناك مسافة تُذكر بين قلبها ويده... كل الناس ينتظرون الإشارة الخضراء، إلا هي.. إذ لا تعلم تلك الإشارة أن قلبًا مسكينًا سيتوقف عندما تتدفق هي بالأخضر".وسُبقت النصوص في المجموعة بدراستين نقديتين؛ الأولى بعنوان "الصورة السينمائية في بنية القصة القصيرة جدًا" للناقدة اليمنية آمنة يوسف، تناولت فيها نماذج مختارة من قصص "فتاة المعطف"، ومنها قصة "شهرة" التي وصفتها بـ"لقطة سينمائية مكثفة"، مضيفة أن هذه اللقطة انبنت من قلب الحدث العابر وكانت متخيلًا سرديًا له إيقاعه المشهدي وحركته السينمائية ووحداته السردية.أما الناقد الأردني د.إبراهيم ملحم فتوقف في قراءته للقصص القصيرة جدًا عند الأنثوية الأمومية التي تحاول أن تنفلت من السلطة الذكورية التي تدجّن المرأة بوصفها ربة البيت الأم النموذج لكل النساء، وترى أن حقيقتها المثالية تكون في نطاق منزلي ضيق من الطهو والتنظيف والغسيل وإنجاب الأولاد، وهي بتلك الحقيقة، تحقق الذات والهوية في نسق القبول بهيمنة الرجل والأمومة المربية.ووفقًا لملحم، طورت القاصة معنى "الأمومية"، فأخرجتها من قبضة السلطوية الأبوية (البطريركية) المبغوضة في الكتابات النسوية، مستفيدةً من تكنيكات متنوعة: القصة القصيرة جدًّا من حيث البناء الفني، والعبث أو اللامعقول من حيث المحتوى، والأمثولة من حيث مغزاها الخلقي.