انتظام الدراسة بكليات جامعة المنصورة

صرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية وانتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية شهدت توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة بالمدن الجامعية.وأشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وأن الإدارة العامة لرعاية الطلاب استعدت لبدء تفعيل خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني.ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة أن جامعة المنصورة بدأت في تنفيذ خطة التوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد 2019، والسبل الوقائية لفيرس كورونا المستجد من خلال حملات التوعية بمختلف الكليات لمختلف القطاعات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يقوم بها فرق طبية متخصصة في مكافحة العدوى للتوعية بمختلف الكليات مع بداية الفصل الدراسى الثانى وتعريف الطلاب بالمعلومات الأساسية عن الفيرس والإرشادات الوقائية من الإصابة بالفيروس وطرق الاصابة وكيفية التعامل مع المرضى المشتبه بهم في حال ظهور أي أعراض للفيروس، وتطبيق العزل بطريقة صحيحة.