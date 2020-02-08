رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام الدراسة بكليات جامعة المنصورة

السبت 08/فبراير/2020 - 02:28 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
صرح الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، انتظام الدراسة للفصل الدراسي الثاني بمختلف كليات الجامعة والبالغ عددها 18 كلية وانتظام العملية التعليمية بجميع القاعات والمدرجات والمعامل وقاعات الدروس العملية والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، مشيرًا إلى أن المدن الجامعية شهدت توافد الطلاب والطالبات للتسكين والإقامة بالمدن الجامعية.

وأشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وأن الإدارة العامة لرعاية الطلاب استعدت لبدء تفعيل خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة أن جامعة المنصورة بدأت في تنفيذ خطة التوعية لمواجهة فيروس كورونا الجديد 2019، والسبل الوقائية لفيرس كورونا المستجد من خلال حملات التوعية بمختلف الكليات لمختلف القطاعات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب يقوم بها فرق طبية متخصصة في مكافحة العدوى للتوعية بمختلف الكليات مع بداية الفصل الدراسى الثانى وتعريف الطلاب بالمعلومات الأساسية عن الفيرس والإرشادات الوقائية من الإصابة بالفيروس وطرق الاصابة وكيفية التعامل مع المرضى المشتبه بهم في حال ظهور أي أعراض للفيروس، وتطبيق العزل بطريقة صحيحة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

منذ ساعة الا ربع

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

منذ يوم

الراقصة «فراولة» تتنازل عن اتهام «كفتة» باغتصابها: شهادة سعد الصغير تكشف التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

منوعات

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعاني من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر في اللثة

«كيان».. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية البريطانية؟

«كيان».. مو صلاح يستقبل مولودته الثانية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

«وبينهما حجاب» بورشة الزيتون الأدبية.. الأثنين

«فتاة المعطف» ترسم صورة الأنثى بمعادل الحياة

«جنينة المحروقي».. أدب التشويق ليس حكرا علي إدجار آلان بو

إمام: «براءة جذرية» حبيس أدراج «القومى للترجمة» رغم جاهزيته