«ألإحصاء»: نصف تريليون جنيه زيادة في السيولة المحلية 2019

سجل حجم السيولة المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية عام 2019، بنحو نصف تريليون جنيه، لتصل إلى 4 تريليونات جنيه خلال شهر أكتوبر 2019، مقابل 3.5 تريليون جنيه خلال الشهر ذاته من العام 2018، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت جهاز الإحصاء، في بيان، إلى أن المعروض النقدي ارتفع إلى 953.4 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر2019 مقابل 829.2 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 124.2 مليار جنيه خلال عام.كما سجلت أشباه النقود ارتفاعًا إلى 3 تريليونات جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2019، مقابل 2.7 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 300 مليار جنيه خلال عام.