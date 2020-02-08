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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوفد»: لقاء تنسيقية الأحزاب ينمي الحياة السياسية

السبت 08/فبراير/2020 - 02:22 م
أبو شقة
أبو شقة
ياسمين عباس
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قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن المصريين لا بد أن يتجردوا من المصالح الذاتية والشخصية، مشيرًا إلى أنه يجب أن ندرك أننا أمام أخطار جسيمة كانت تحيط بمصر وما زالت، وأن هناك متربصين بنا.

فيما قال فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، خلال تصريحاته ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "mbc"، إن لقاء شباب تنسيقية الأحزاب يمثل الشباب، معقبًا: "الشباب جايين يتحاوروا ويتناقشوا مع الوفد للاطلاع ومعرفة رؤية الوفد بالنسبة للاستحقاقات الانتخابية سواء بالنسبة لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب وانتخابات المجالس المحلية القادمة".

وأشار سكرتير عام حزب الوفد، إلى أن الأحزاب في هذه المرحلة يجب أن تستعد ليكون لها رؤية محددة إزاء القوانين التي سيتم علي أساسها انتخابات الشيوخ والنواب والمحليات، موضحًا أن الحوار يأتي انطلاقًا من مسئولية التنسيقية لتنمية الحياة السياسية باعتبارها منصة للحوار بين مختلف الأطياف في القضايا السياسية والعالمية.

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