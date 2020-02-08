32 عملية وفحص 50 طفلا في قافلة جامعة الإسكندرية بفوه

انطلقت قافلة كلية طب الإسكندرية لجراحات الأطفال والاختلافات الخلقية الرابعة إلى مركز وقرى مدينة فوه، وذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، وهيئة التأمين الصحي وجامعة الإسكندرية وجمعية أصدقاء مرضى جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية.وأقيمت القافلة برئاسة الدكتور صابر وهيب أستاذ جراحات الأطفال والاختلافات الخلقية كلية الطب جامعة الإسكندرية، وفريق من استشاري وأخصائي تخدير الأطفال، حيث شمل الاخصائيين كل من الدكتور" محمد عبد الملاك، أحمد قريطم، أحمد أبوالعلا"، وضم فريق التخدير كل من الدكتور"تامر غنيم، أحمد رجب، أحمد ياسر".وتم خلال القافلة التي نظمت بمستشفى التأمين الصحي بفوة فحص كل الأطفال المترددين على المستشفى وعددهم يزيد عن 50 طفلًا وإجراء 32 عملية جراحية ذات مهارة خاصة، ومتقدمة لأطفال الاختلافات الخلقية وامتد العمل في إجراء العمليات من الساعة 8 صباحًا وحتى 6 مساء أمس الجمعة.كما تقدمت القافلة بالشكر لوزيرة الصحة والقائمين على التأمين الصحي بالوزارة، ومحافظة كفر الشيخ وكذلك القائمين على إدارة المستشفى من مديرين وأطباء وتمريض وذلك للمستوى المميز في الأعداد والتسهيل لعمل القافلة، وتواجد كل طاقم المستشفى من أطباء وتمريض في يوم الجمعة مما ساعد في إجراء والانتهاء من كل العمليات للأطفال الذين تواجدوا في هذا اليوم، مما أدى إلى انتهاء معاناة أكثر من 30 طفلا وكذلك إنهاء معاناة أسرهم، وأدت القافلة بنجاح رؤيتها في العلاج والتدريب والتعليم المنوط بهم ذلك.