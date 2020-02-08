الأمن العراقي يعتدي بالضرب على «أصحاب القبعات الزرق»

أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بأن قوات الأمن العراقية اعتدت بالضرب على مجموعة من المتظاهرين "أصحاب القبعات الزرق" من أنصار التيار الصدري، قرب مبنى حكومي، كانوا قد تجمعوا أمامه بمحافظة بابل العراقية.وأضافت وسائل الإعلام أن "أصحاب القبعات الزرق" من أنصار التيار الصدري، لم ينسحبوا من الساحات والميادين الرئيسية، بل هم موجودون بكثافة في بغداد والمحافظات المحيطة.في سياق آخر، أعلن التيار الصدري، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، عن تعهده بسحب عناصر القبعات الزرقاء التي يدعمها من ساحات التظاهر في العراق، حسب ما نقلته العربية الإخبارية.وفي وقت سابق من اليوم، دعا محمد العراقي، المقرب من الصدر، قواته إلى التعامل مع زارعي الفتن في ساحات التحرير والدوام.واشتدت المعارك بين القبعات الزرقاء، والقبعات الحمراء، وهم مجموعة من المتظاهرين، في العديد من المدن التي شهدت احتجاجات خلال الفترة الماضية.