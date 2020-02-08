الأزهر الشريف يوجه قافلة توعوية شاملة إلى حلايب وشلاتين

أطلق الأزهر الشريف، اليوم السبت، قافلة توعوية شاملة إلى محافظة البحر الأحمر ضمن فعاليات مبادرة بناء الإنسان والتي تنفذها قطاعات الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وذلك في إطار تنفيذ توجهات الدولة ومؤسساتها بشأن تطوير الخدمات المرتبطة ببناء الإنسان وتعليمه وتثقيفه في ضوء البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب.وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن القافلة تستهدف تنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة التوعوية المتنوعة في مدن وقرى المحافظة، حيث تتواجد القافلة في مدينتي حلايب وشلاتين وتنفذ برنامجها على مدار الأسبوع الجاري، وذلك لتنمية الوعي المجتمعي لدى الناس ودعم قدرات الشباب ودعوتهم لتأهيل أنفسهم والحفاظ على فكرهم.وأضاف عياد أن القافلة تستهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع على اختلاف مستوياتهم التعليمية والثقافية بشكل فعّال، من خلال مناقشة العديد من القضايا المهمة معهم، والرد على أسئلتهم واستفساراتهم المختلفة، حتى يكونوا مواطنين صالحين يحققوا ذاتهم ويسهموا في تنمية وطنهم.وأشار الأمين العام إلى أن القافلة لا تقتصر على الجانب التوعوي فقط، إنما تستهدف تقديم بعض المساعدات الإنسانية التي سيتم توزيعها على المستحقين في قرى ومدن المحافظة.