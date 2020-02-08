شادية.. سيدة «الدلو» الدلوعة

امرأة برج الدلو المثيرة

الحب والزواج

عماد حمدي

صلاح ذو الفقار

الموضة

لا تهتم بشكل كبير بأمور الموضة والصيحات، فهي ترتدي ما يحلو لها، وتختار الأزياء الكلاسيكية، وتحب الألوان الصاخبة، وتهتم بأدق التفاصيل فيما يخص الملابس، وعادة ما تكون مميزة فيما يخص الإكسسوارات، وتسريحات الشعر.





الأنيقة

في مثل هذا اليوم 8 فبراير، ولدت فاطمة أحمد شاكر، "شادية" بعدما دخلت عالم الفن، وأصبحت أيقونة للأنوثة والرقة.كانت البداية عن طريق الصدفة، حين قرأ والدها إعلانًا لطلب وجوه جديدة، وبالفعل تحمس لها المخرج أحمد بدرخان، وأطلق عليها حلمي رفلة اسمها الفني، لتصبح فنانة شاملة تتقن الغناء والتمثيل بنفس القدر من الاحترافية والحضور الطاغي.تجمع إمرأة برج الدلو بين العقلانية، الإثارة والمرح، وتعتبر من الشخصيات التي من الصعب معرفة بماذا تفكر، بالإضافة إلى أنها مسؤولة ومستقلة، تعتمد عليها، لا تغريها المجاملات، وتستمر في التركيز على أفعال من حولها، تعيش حياة سعيدة.دق قلب شادية، في سن صغيرة، تزوجت 4 مرات، منهم اثنان من نجوم الشاشة عماد حمدي، صلاح ذو الفقار، وبالفعل مثلما تشير صفات برجها عن المسؤولية فإنها تحملت مسئولية كل علاقة عاطفية بدأتها.تزوجت من عماد حمدي، الذي كان يكبرها بنحو 20 عاما، ووقفت أمام رفض أسرتها لاتمام الزيجة،، لكن لم تستمر طويلًا بعد أن نشبت الخلافات بينهما.وقفت بجدية مع أزمات زوجها المادية، في بداية زواجهما بسبب دفعه أموال النفقة الشرعية لزوجته السابقة شريفة فاضل، ومع ذلك تفاقمت الأزمات بين "شادية" و"حمدي" بسبب غيرته الشديدة، وتسببت صفعه لها أمام الأصدقاء في احدى الحفلات لطلب الطلاق والاصرار رغم محاولاته للرجوع لها، ومع ذلك اتسمت علاقتهما الفنية بالرقي، قدما سويا عدة أفلام بعد الانفصال منها لا تذكريني، المرأة المجهولة، وغيرها.تزوجت المهندس الزراعي عزيز فتحي، الذي كان يعمل بالإذاعة المصرية، واستمر الزواج 5 سنوات، ثم تزوجت من الكاتب الصحفي مصطفى أمين، وكانت آخر زيجاتها الفنان صلاح ذو الفقار، بعد قصة حب دامت شهورًا، وشعرت بالحنين للإنجاب، الذي لم يكتمل، وأثر بشكل سيء على نفسيتها، وعلى حياتها الزوجية فوقع الطلاق بعد أقل من عام.لم تفوت موضة إلا وجربتها لكن على طريقتها الخاصة، فلم تلتزم بموضة محددة على سبيل المثال في قصات الشعر، فكانت دائمة التغير، بحيث أنها قادت لموضات قصة الشعر الجرسون، كما في بدايتها مع فيلم لحن الوفاء، ثم ظهورها به في "دليلة"، بعدها اعتمدت تكسير الشعر على طريقة "الويفي" أو "الريتو"، ثم تميزت لفترة بقصة "الغرة" الأمامية على الجبهة، مع الشعر الكريه القصير، ذات اللون الأشقر الفاتح، كان ذلك في فيلم "المرأة المجهولة"، وعادت مرة أخرى في معبودة "الجماهير" للون الأسود والشعر الطويل مع "رفع القصة الأمامية "البومبيه".نفس الحال في الفساتين، لم تلتزم بقصة فستان لازمها طوال مسيرتها الفنية، بل تنقلت بين الموضات التي تليق على شكل جسدها، تنوعت اختياراتها بين "المرميد" المجسم، الشانيل، القصير، والمفتوح من الصدر بقصة المربع، وأيضًا البنطلونات مع البلوزات العصرية.