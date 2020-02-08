رغم انتشار «كورونا» الصين تستمر فى طهى السلاحف

رغم الشكوك حول فيروس "كورونا"، بأنه انتقل إلى البشر عن طريق تناول أطعمة غريبة في الصين، مثل الخفافيش، لا يزال بعض المستشفيات التي يعالج بها المصابون بالمرض تقدم لهم أكلات غير مفهومة.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أحد مستشفيات مدينة "ووهان"، بؤرة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، قدم وجبة عشاء مكونة من لحم السلاحف للمرضى في الحجر الصحي.ونشرت الصحيفة مقطعا مصورا يظهر فيه أحد المرضى وهو يقول إن المستشفى قدم له اليوم "وجبة تشمل لحم السلحفاة الناعمة".ويعتقد الخبراء أن فيروس "كورونا" المعدي الذي أودى بحياة أكثر من 700 شخص، انتقل إلى البشر من الحيوانات، خاصة الخفافيش والثعابين.وكانت القيادة الصينية عزلت مدنا، وألغت رحلات جوية، وأغلقت مصانع لاحتواء هذا الوباء الذي كانت له تبعات على الأسواق العالمية والشركات المعتمدة على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.