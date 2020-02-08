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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: طرح الأراضى للمطورين خلال أسابيع

السبت 08/فبراير/2020 - 02:12 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
اسامة الشندويلي
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كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، عن توقيت طرح محفظة الأراضي المملوكة للشركات، للمطورين العقاريين، قائلا إن الطرح سيكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، لـ"الدستور"، إلى أنه تم الانتهاء من حصر 250 قطعة أرض أصل مملوكة للشركات، فيما تم تحويل ١٨٢ قطعة منها من صناعي إلي سكني.

وأوضح أن الهدف من التصرف في الأصول غير المستغلة هو سداد المدونيات وتطوير الشركات وتوفير سيولة.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها، للمنافسة في الأسواق المحلية.

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