رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض طعن مقدم من طالب دراسات عليا بجامعة القاهرة حول رسوبه بمادة

السبت 08/فبراير/2020 - 02:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عماد سليمان
طباعة
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طالب دبلوم قانون التجارة والاستثمار بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمطالب ببطلان نتيجته بالرسوب للعام الدراسي 2015، وإعادة تصحيح ورصد درجاته من كراسة إجابته بمادة قانون التجارة الدولية.

وثبت للمحكمة أن عريضة الدعوى موقعة من محام ليس من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام تلك المحكمة على الرغم من حيازته لسند وكالة عن المدعي الطالب.

واستندت المحكمة على أن المُشرع اشترط أن توقع عريضة الدعوى من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة التي تقام أمامها الدعوى، وذلك ضمانًا لتوفر الخبرة والإلمام الكامل بالإجراءات أمام المحكمة المعنية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

منذ حوالي 19 ساعة

قبل مواجهة الأهلي.. ماذا تغير في صفوف صن داونز عن مباراة الخماسية؟

منذ ساعة الا ربع

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

منذ حوالي 20 ساعة

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

الصور

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

فى قضية جديدة.. حبس المقاول الهارب محمد على 3 سنوات

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

بلاغ يتهم محمد رمضان بترويج الخمور والاغتصاب والشذوذ

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

إنفوجراف

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

«كورونا» قد ينتقل عبر البراز

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

منوعات

رئيس هيئة ستاد القاهرة: نرحب باستقبال مباراة الاهلي وصن دوانز بشرط

فتاة تعاني من ظاهرة غريبة.. ظهور شعر في اللثة

«كيان».. هل تحصل ابنة محمد صلاح الجديدة على الجنسية البريطانية؟

«كيان».. مو صلاح يستقبل مولودته الثانية

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

«وبينهما حجاب» بورشة الزيتون الأدبية.. الأثنين

«فتاة المعطف» ترسم صورة الأنثى بمعادل الحياة

«جنينة المحروقي».. أدب التشويق ليس حكرا علي إدجار آلان بو

إمام: «براءة جذرية» حبيس أدراج «القومى للترجمة» رغم جاهزيته