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السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسرائيل تحظر الصادرات الزراعية الفلسطينية عبر الأردن

السبت 08/فبراير/2020 - 02:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري، اليوم السبت، إن إسرائيل صعّدت حربا تجارية مع الفلسطينيين بمنع صادراتهم الزراعية عبر الأردن.

وفتحت إسرائيل والسلطة الفلسطينية جبهة جديدة في صراعهما المستمر منذ عقود، بنزاع تجاري بدأ في أكتوبر وتصاعد خلال الأسبوع الماضي.

وقال العطاري، لإذاعة صوت فلسطين: "يوم أمس، مدير المعابر الإسرائيلية أبلغ كل المصدرين وكل الجهات ذات الاختصاص أنه اعتبارا من يوم الأحد القادم، بمعنى يوم غد، سيُمنع تنقل البضائع الزراعية الفلسطينية عبر المعبر الأردني إلى الأسواق العالمية".

ولم يرد مسئولون إسرائيليون وأردنيون بعد على طلبات تعقيب.

وأعلنت السلطة الفلسطينية، في أكتوبر، مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، مطلع الأسبوع الماضي، إنه سيوقف جميع الواردات الزراعية من السلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفعها إلى القول إنها ستوقف واردات المنتجات الزراعية وعصير الفاكهة والمياه المعبأة في زجاجات‬ من إسرائيل.

وأدت هذه التحركات المتبادلة إلى توتر العلاقات التجارية التي ظلت قوية بشكل عام منذ توقيع الجانبين اتفاقات سلام مؤقتة، في تسعينيات القرن الماضي، حتى إنها صمدت في وجه انهيار مفاوضات السلام عام 2014.

وازداد التوتر بين الجانبين بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن خطة للسلام في الشرق الأوسط، أدت إلى سلسلة من وقائع العنف في القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وتعكس تصرفات السلطة الفلسطينية في جزء منها جهودا أكبر لإنهاء ما يعتبره قادتها، بمن فيهم رئيس الوزراء الجديد محمد اشتية، اعتمادا كبيرا على الأسواق الإسرائيلية.

وقال العطاري: "نعيش في لحظة سياسية حرجة، ندرك تماما أن هناك آثارا سلبية ستترتب على هذه الإجراءات، ولكن أقول وبكل ثقة إن التبعات السلبية ستطال الاقتصاد الإسرائيلي، ولدينا العديد من الخيارات والإجراءات التي نستطيع بها الرد على كل قرار إسرائيلي يهدف إلى النيل من اقتصادنا الوطني".

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