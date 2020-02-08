تأجيل دعوى حل «الأعلى للصحافة» إلى 22 فبراير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى، والتى تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب، لجلسة 22 فبراير الجاري.وأوضح المدعى أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة، برئاسة جلال عارف، انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013، الذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.