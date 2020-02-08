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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: نعمل على تطوير التعاون مع فنزويلا في مجالات الطاقة

السبت 08/فبراير/2020 - 02:09 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
أ.ش.أ
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده وفنزويلا ستعملان على تطوير التعاون العسكري التقني والشراكة في مجال الطاقة.

وقال لافروف، في ختام زيارته إلى فنزويلا، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت: "إن الاتفاقيات بين (موسكو) و(كاراكاس) في مجالات الطاقة والثروات الطبيعية ومختلف مجالات الصناعة والزراعة والنقل واعدة بشكل خاص".

وأضاف: "نحن سنعمل على تطوير التعاون العسكري التقني من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لأصدقائنا الفنزويليين، خاصة في وجه التحديات الخارجية"، مشيرا إلى أن الرئيس مادورو أكد أن الحوار الوطني مفتوح لجميع أطراف المجتمع الفنزويلي.

وأوضح لافروف أنه بحث مع الرئيس الفنزويلي خطوات الدولتين لحماية العلاقات التجارية من العقوبات الأمريكية، وقال بهذا الشأن: "لقد تم إيلاء اهتمام خاص للخطوات التي يتخذها الجانبان الروسي والفنزويلي، من أجل حماية العلاقات التجارية والاقتصادية للبلدين من العقوبات غير القانونية والضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة على فنزويلا".

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