أشتية في أديس أبابا نيابة عن أبومازن

يشارك رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، غدا الأحد، في قمة الاتحاد الإفريقي الـ33، التي تنطلق في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، وذلك نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.ويلقي أشتية كلمة فلسطين في القمة، التي تعقد في الوقت الذي طرحت فيه الخطة الأمريكية للسلام، لشرح أبعاد هذه الخطة، إضافة إلى التأكيد على العلاقة الوطيدة بين فلسطين والدول الإفريقية.ومن المتوقع أن تخرج قمة الاتحاد الإفريقي بإعلان قوي وواضح يعكس الموقف الإفريقي الثابت المساند للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة أن دول الاتحاد الإفريقي أعلنت رفضها خطة السلام الأمريكية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية الرسمية.