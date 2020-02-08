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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط

السبت 08/فبراير/2020 - 02:07 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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وصل صباح اليوم عدد 42 ميكنة غسيل كلوي جديده لمستشفي ابوتيج المركزي النموزجي بأسيوط استعدادا لبدء تشغيل المستشفي.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إنه بوصول 42 ماكينة جديدة تكون قد تضاعفت عدد ماكينات الغسيل الكلوي بالمستشفي وجاري عملية التركيب الفوري لهم وتجربتهم لبدء الاستخدام فور عمل المستشفى.

وأوضح الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط أن هذا يأتي في إطار استمرار عمليات التطوير والتحديث بمستشفيات قطاع الصحة لما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة أن مستشفى أبوتيج كانت تحتوي على عدد 22 ماكينة غسيل كلوي ومنها المعطل وكان أحد أسباب معاناة المرضى وتأخيرهم لساعات متأخرة من الليل في إجراء عملية الغسيل.

وأضاف الدكتور محمد زين ان الشركة المنفذة قد انتهت من أعمال الإنشاءات بها وأقسامه المختلفة وتم تركيب شبكات الغاز، ومن المقرر افتتاحه في أبريل المقبل ليصبح أول مستشفى نموذجي بمحافظات الصعيد وتجهيزها بأحدث الأجهزة وبلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى 428 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والأجهزة الطبية لتضم 56 غرفة بسعة 142 سريرًا، بالإضافة إلى 12 غرفة لإقامة الأطباء والتمريض و17 عيادة خارجية وقسم الحضانات والأشعة والعلاج الطبيعي والعمليات والمناظير والغسيل الكلوي، و9 غرف عزل وعنايات القلب والعناية المركزة والطوارئ وقسم الحضانات وحديثي الولادة بسعة "8 أسرة" وغرفة للمبتسرين بسعة "9 أسرة" وقسم للأشعة به 3 غرف أشعة "غرفة الأشعة السينية، والمقطعية، والرنين المغناطيسي، وغرفة العلاج بالسونار" وقسم للعلاج الطبيعي، وصالة جمانزيوم، وقسم العمليات يشمل 6 غرف عمليات، منها 4 غرف عامة، وغرفتين لعمليات اليوم الواحد، وقسم للمناظير يحتوي على وحدتي مناظير، وقسم المعامل يحتوي على 5 معامل تشمل معمل طفيليات، وبكتيريا، وكيمياء، وأبحاث دم، ومعمل خاص ببنك الدم وقسما للعزل بعدد 9 غرفة عزل، وقسم للعناية المركزة يشمل 20 سريرا.
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط
وصول 42 ماكينة غسيل كلوي لمستشفي أبو تيج المركزي بأسيوط

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