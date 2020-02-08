افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما اليوم

يفتتح، اليوم السبت، مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما دورته الثالثة التي تحمل اسم النجم القدير صلاح السعدنى بمسرح الهناجر للفنون بدار الأوبرا، كما سيكرم المهرجان الفنان القدير محيى إسماعيل، وتحل روسيا ضيف شرف المهرجان وستشهد الدورة حضورا روسيا قويا تزامنا مع الاحتفال بعام الثقافة المصرية الروسية 2020، حيث تأكد حضور رسمي للسفارة الروسية بالقاهرة لحفل الافتتاح الذي يقام اليوم بمسرح الهناجر فى السادسة مساء.وسوف تشارك روسيا بعرض "مكالمة تليفونية" ومدته 20 دقيقة، وهى مسرحية مأخوذة عن "جمعية سيدات يوغوسلافيا المحررات" للكاتب اليوغسلافي برانسلاف نوشيتش، تتحدث عن الحب المسرحية موسيقي Music: Fedora Mingarelli- Un 'Ora Sola Ti Vorrei، تمثيل ياسمين هجرس، ومن إخراج تيموفي ميخاليفيتش.مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته الثالثة يقام تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة د. إيناس عبدالدايم، ويشارك به 16 عرضا مسرحيا و15 دولة ويعقد ورشًا موازية للفرنسى فرانسوا كيليكا ومن كوت دى فوار لوندري آمون، إضافة لمسابقة للكتابة المسرحية والمهرجان، تتكون لجنته العليا من الناقد الكبير الأستاذ الدكتور حسن عطية والنجم الكبير سامح الصريطي ومهندس الديكور الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز والكاتب والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد وبرئاسة المخرج المسرحى أسامة رؤوف، مؤسس ورئيس المهرجان.يذكر أن المهرجان كرم فى دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمرى وكرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربى منهم الدكتور عبدالكريم برشيد من المغرب والأستاذ جواد الأسدي من العراق وكرم أسماء الراحلين نور الشريف والدكتورة نهاد صليحة وغيرهم وشارك فى الدورات السابقة من الدول العربية والأجنبية الأردن وفلسطين والسعودية وفرنسا وليبيا وغيرها.