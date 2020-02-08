أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك استقرارًا في أسعار الحديد والأسمنت، خلال شهر يناير الماضي، حتى الآن.وأضاف الزيني، لـ" الدستور"، أن متوسط سعر الحديد سجل سعر من 9500 جنيه للطن لـ9900 جنيه للطن أرض مصنع، فيما سجل سعر الحديد للمستهلك من 9800 جنيه للطن لـ10200جنيه للطن.وعن أسعار الأسمنت، أفاد بأنها سجلت سعرا متوسطا من 640 جنيها لـ750 جنيها، أرض مصنع ومستهلك يتراوح من 770 جنيها لـ820 جنيها.