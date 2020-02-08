ضبط وكر لتصنيع الاستروكس في القليوبية

نجح رجال وزارة الداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالقليوبية، لقيامهما بتصنيع مخدر الاستروكس بكميات كبيرة بقصد الترويج والاتجار.وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، عاطلين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، ولهما محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، تخصصا فى الاتجار بمخدر الاستروكس وتصنيعه بكميات كبيرة وترويجه.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، ومديرية أمن القليوبية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان شبرا، وبحوزتهما 14 كيلوجراما لمخدر الاستروكس- 1 كيلوجرام لبودرة مخدر الفودو- 25 جراما لمخدر الهيروين- 90 قرصا مخدرا- 3 لترات لمادة الأسيتون- نصف لتر لمادة الكيتامين- مبلغ مالى- 3 هواتف محمولة- 2 قطعة سلاح أبيض- ميزان حساس- خلاط كهربائى- أوانى وأطقم قفازات وأكياس للتعبئة.وبمواجهتهما أمام اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.