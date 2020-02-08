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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ملء الاستمارات الورقية لطلاب الثانوية العامة غدًا

السبت 08/فبراير/2020 - 01:00 م
وزراة التربية والتعليم
وزراة التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء كتابة وتحرير الاستمارة الورقية للتقدم لامتحانات الثانوية العامة، لطلاب الثانوية العامة، غدا الأحد، وذلك استعدادا للتجهيز لامتحانات الثانوية العام للعام الدراسي الحالي، المقرر انعقادها فى 7 يونيو المقبل.

ويقوم الطلاب بتسجيل البيانات فى الاستمارة الالكترونية التى تم تحريرها إلكترونيا على موقع الوزارة خلال الأيام الماضية، لأن من شروط تحرير الاستمارة الورقية وجود صورة من الاستمارة الالكترونية التي دونها الطلاب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد طالبت طلاب الثانوية العامة بسرعة انتهاء تسجيل الاستمارة الإلكترونية على موقع الوزارة، تمهيدا لتسجيل وكتابة الاستمارة الورقية، وذلك لأن تحرير الاستمارات يحتاج إلى وقت كبير لمراجعتها قبل إرسالها للجان النظام والمراقبة، حتى يتم معرفة عدد الطلاب فى كل شعبة، تمهيدًا لإصدار أرقام الجلوس الخاصة بكل طالب.

كانت الوزارة قد أعلنت أن امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019- 2020 تنطلق 7 يونيو المقبل حتى نهاية الشهر، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020.

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