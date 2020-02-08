وزير العدل يوقف صرف الحوافز فى مصلحة الطب الشرعى

وجه وزير العدل، المستشار عمر مروان، مساعده لشئون الخبراء والطب الشرعي إلي وقف صرف الحوافز لبعض أقسام وإدارات مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد أن لاحظ في الإحصائية الشهرية المعروضة عليه انخفاض نسبة الإنجاز في هذه الأقسام والإدارات.وشدد الوزير، على ضرورة العمل على زيادة نسبة الإنجاز بصفة مستمرة حتي لا تتكدس القضايا نتيجة تأخير تقارير الطب الشرعي، ووجه إلى ضرورة المتابعة اليومية علي أعمال تلك الأقسام والإدارات، والوقوف علي المنجز فيها أولا بأول حتى تزيد نسبة إعداد التقرير المطلوبة.يأتي ذلك في إطار سياسة الثواب والعقاب التي تطبقها الوزارة على كافة القطاعات والمصالح التابعة لها.