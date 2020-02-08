الأطباء تعقد ورشة عمل حول «كورونا» الاثنين

أعلنت نقابة الأطباء، عن عقد ورشة عمل حول فيروس كورونا الاثنين المقبل، بدار الحكمة.وأوضحت النقابة أن الورشة سوف تناقش التوعية بالفيروس وكيفية المواجهة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادى الإصابة وايضا طرق العلاج.وكان مطار العلمين استقبل، الاثنين 3 فبراير، طائرة المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، التي بدأ منها تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، في تصريحات سابقة، إنه جرى تشكيل غرفة مركزية بوزارة الصحة والسكان تضم ممثلين عن أجهزة الدولة المعنية تعمل على مدار الساعة لمتابعة الوضع الوبائي أولًا بأول لفيروس كورونا الجديد، وتجهيز المعسكري الطبي للعائدين من الصين يضم عيادات متخصصة ومعمل تحاليل مركزي وصيدلية مركزية ومخزن مستلزمات طبية ومكافحة العدوى وسيارات إسعاف ذاتية التعقيم.