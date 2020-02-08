الأرصاد: غدًا طقس بارد وأمطار.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على معظم الأنحاء مع فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة، متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.وبالنسبة للرياح فتنشط على كافة الأنحاء، وتؤدي إلى اضطرابات الملاحة البحرية في السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء والغردقة وشمال وجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 3 إلى 3.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 10 16شبين الكوم 10 16طنطا 09 15دمنهور 10 16الإسكندرية 11 16بلطيم 10 15مطروح 09 15السلوم 07 15سيوة 05 16بورسعيد 10 16دمياط 10 16الزقازيق 08 17الإسماعيلية 07 17السويس 09 17العريش 09 15رفح 10 15رأس سدر 12 18نخل 07 15نويبع 12 18طابا 09 16كاترين 01- 10الطور 11 19شرم الشيخ 13 20الغردقة 11 21مرسى علم 12 20الفيوم 09 17بني سويف 09 17المنيا 07 17أسيوط 06 17سوهاج 08 18قنا 09 19الأقصر 09 19أسوان 10 20أبوسمبل 11 19الوادي الجديد 06 19شلاتين 15 21أبورماد 15 22حلايب 18 20رأس حدربة 17 21.