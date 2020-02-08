المشدد 15 عامًا لمتهم بالشروع فى قتل شاب بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم " عمرو.أ"، بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامه بالشروع فى قتل شاب بمدينة نصر.وصدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.وأسندت النيابة للمتهم "عمرو.أ"، تهمة الشروع فى قتل المجنى عليه " عماد. س"، عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن أطلق عيارًا ناريًا من سلاح نارى "بندقية خرطوش"، صوبه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لإرادته به وهو تعافى المجنى عليه بالعلاج.كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش"، وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط بدون تصريح.