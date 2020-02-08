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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها في سوهاج

السبت 08/فبراير/2020 - 12:54 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من ضبط صاحب شركة أخشاب استولى على أموال عدد من المواطنين بحجة توظيفها.

وتبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ( 3 مواطنين مقيمين بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (صاحب ورشة أخشاب - ومقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج).. بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الاخشاب والموبيليا والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (450،000 - أربعمائة وخمسون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة للقانون.

كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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