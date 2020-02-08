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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 560 كيلو بانجو بمليون و625 ألف جنيه بالسويس

السبت 08/فبراير/2020 - 12:53 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
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وجهت إدارة مكافحة المخدرات ضربة أمنية جديدة ضد مروجي المواد المخدرة ونجحت في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالسويس وبحوزتهما 650 كيلو جرام لمخدر البانجو.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط اثنين من العناصر الإجرامية في مجال تهريب كميات كبيرة من مخدر البانجو من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها وترويجه على عملائهما على نطاق واسع مستخدمين في ذلك سيارتين وقد أمكن رصدهما والوقوف على مظاهر نشاطهما الإجرامي وهما (عاطل "له معلومات جنائية- سائق).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما حال استقلالهما السيارتين في كمين أُعد لضبطهما بدائرة قسم شرطة الجناين وبحوزتهما 250 لفافة من نبات البانجو المخدرة وزنت جميعها 650 "ستمائة وخمسين كيلو جرام"- مبلغ مالي- هاتفين محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد التهريب والاتجار فيها واستخدام السيارتين وهاتفي المحمول في النقل والترويج وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (1625000) واحد مليون وستمائة خمسة وعشرون ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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