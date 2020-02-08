المغرب: لم تسجل أية إصابات بـ«كورونا» بين رعايانا في الصين

أعلنت سفارة المغرب في بكين، اليوم السبت، أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في صفوف الجالية المغربية المقيمة بالصين.وذكرت السفارة - في بيان اليوم - أنه حتى أمس الجمعة 7 فبراير الجاري، لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية المغربية، بما في ذلك أعضاء السفارة.ووجهت السفارة بالاتباع الدقيق لتعليمات السلامة الصادرة عن السلطات الصينية، وخاصة فيما يتعلق بالسفر والتدابير اللازمة لمنع انتشار المرض.وأشارت إلى أن خلية الأزمة التي تم إنشاؤها تحت الإشراف المباشر لسفير المغرب في بكين عزيز مكوار وبتعاون وثيق مع السلطات المغربية والصينية، تتابع باستمرار تطور الأوضاع في جميع أنحاء جمهورية الصين الشعبية.وأهابت سفارة المغرب في بكين، في وقت سابق، بجميع أفراد الجالية المعنيين في حال الحاجة إلى مساعدة قنصلية، الاتصال بمصالحها عبر أرقامها الهاتفية.وكانت وصلت صباح الأحد الماضي إلى مطار (بنسليمان) طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قادمة في رحلة خاصة من الصين، على متنها 167 راكبا، جرى إجلاؤهم من إقليم هوبي، الذي وضعته السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.وتم تنظيم عملية إعادة المواطنين المغاربة من مدينة ووهان الصينية كما هو مخطط لها، تنفيذا لتعليمات ملك المغرب محمد السادس، وبتنسيق تام بين جميع القطاعات المتدخلة.