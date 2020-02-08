ضبط مخدرات بمليون و680 ألف جنيه قبل بيعها فى قنا

وجهت وزارة الداخلية، ضربة أمنية ضد مروجي المواد المخدرة، حيث تمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخرين بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 240 طربة من مخدر الحشيش، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1 مليون و680 ألف جنيه تقريبا.تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف اللواء محمد بركات، مساعد الوزير مدير قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط تشكيل عصابي ضم ثلاثة أشخاص (سائقًا- سبق اتهامه فى قضية مخدرات، عاطلين- مقيمين بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، متخذين من محافظة قنا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى مستخدمين فى ذلك سيارة ميكروباص قاموا بتجهيزها بمخزن سرى معد خصيصًا لإخفاء المواد المخدرة لتبديد جهود المكافحة.عقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا من ضبط (السائق) حال استقلاله السيارة المشار إليها فى كمين أعد خصيصا لضبطه بدائرة مركز شرطة المنيا، وبحوزته (عدد 240 طربة من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلوجراما مخبأة داخل مخزن سرى خلف المقعد الأمامى- مبلغ مالى- هاتف محمول).وبمواجهته أمام اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بمشاركة المتهمين الهاربين، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.