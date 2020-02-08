التعليم: غرفة عمليات لتلقى الشكاوى من الأمراض الموسمية

شكلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غرفة عمليات لتلقى شكاوى أولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بخصوص الأمراض الموسمية، سواء نزلات البرد أو غيرها، خاصة مع استقبال أول أيام الفصل الدراسي الثاني.ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، قيادات الوزارة بالنزول إلى الميدان ومتابعة انطلاق الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى ميدانيًا فى المدارس، للوقوف على مدى انضباط الدراسة والمشكلات التى قد تواجه استقرار الفصل الدراسى الثانى.وأكد نائب الوزير لشئون المعلمين، ضرورة التأكيد على وصول الكتب لكل المدارس، والتأكد من انتظام الجدول الدراسي، وسد العجز فى المعلمين، وتدريب المعلمين وفق شروط محددة لضمان جودة التدريب، موجهًا بضرورة الالتزام بما ورد من تعليمات بالكتاب الدورى رقم (9) بتاريخ 19-9-2019 الصادر عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم؛ لضمان حسن سير واستقرار العملية التعليمية.