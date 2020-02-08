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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط موظفين بـ«محليات الدقهلية» استغلا منصبهما للتربح

السبت 08/فبراير/2020 - 12:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
عمرو المزيدي
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين بإحدى الوحدات المحلية بالدقهلية لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى وتمكين 7 أشخاص من بناء عقارات مخالفة.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام (فنى شئون هندسية بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمجلس ومدينة ميت غمر "سابقا" وحاليا بالمعاش، رئيس القسم الهندسى بذات الوحدة المحلية) باستغلال موقعهما الوظيفى والتواطؤ مع (عدد 7 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية) وتمكينهم من بناء عقارات مخالفة وعدم اتخاذهما الإجراءات القانونية بشأن أعمال البناء (بدون ترخيص) ومنحهم خطابات تتضمن الموافقة على توصيل المرافق لتلك العقارات مثبت بها أنها مقامة قبل عام 2008 على خلاف الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للوقائع.

وباستدعاء المتحرى عنهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما للوقائع المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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