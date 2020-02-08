عائشة بن أحمد: فيلم «حلم حياتى» مختلف عن أعمالى السابقة

قالت الفنانة عائشة بن أحمد، إن فيلم "حلم حياتي"، الذي انتهت من تصويره مؤخرا، يعتبر نقلة نوعية في مسيرتها الفنية؛ لأنه مختلف تماما عن الأعمال التي شاركت فيها من قبل.وأضافت عائشة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن الفيلم ينتمي لنوعية الأفلام الرومانسية التي نفتقدها بشكل كبير في الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن أحداث الفيلم لا تدور فقط في باريس، فهناك مشاهد في الصحراء والبحر والعديد من الأماكن.وتوقعت أن يحقق الفيلم نجاحا جماهيريا كبيرا لدى عرضه في الصالات، نظرا لموضوعه المختلف وقصته الجميلة التي حمستها على المشاركة، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت جيدة للغاية ومليئة بمواقف مضحكة طوال الوقت.ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم في شهر فبراير الجاري، وتحديدا في موسم "عيد الحب"، وتدور قصته في إطار رومانسي كوميدي، ويشارك في بطولته حسن الرداد، وأمينة خليل، ورجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن.