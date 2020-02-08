ضبط مسئول بحي في الجيزة يتقاضى رشوة من مقاول

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي، وتلقى مبلغ مالي على سبيل الرشوة نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض لأحد المواطنين.تبلغ لإدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين، مقاول مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، بقيام مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة بطلب مبلغ مالي قدره 7 آلاف جنيه على سبيل الرشوة نظير توقيعه على شهادة بيان صلاحية لقطعة أرض ملك المبلغ، كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام، حتى يتمكن من إصدار ترخيص للبناء على قطعة الأرض المشار إليها، على أن يتم الاتفاق فيما بعد على دفع مبالغ مالية أخرى نظير إنهاء باقي إجراءات الترخيص.بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تأكد صحة البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية أمكن ضبط المتهم المذكور حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل مكتبه بالحي، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتقاضيه المبلغ المالي على سبيل الرشوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.